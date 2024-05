Au moins sept morts dans des frappes russes sur Kharkiv et le sud de l'Ukraine

Au moins sept personnes ont été tuées et 16 blessés jeudi à Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, selon le gouverneur régional, après une série de frappes russes sur cette capitale d'une région visée par un assaut terrestre depuis la Russie.

Selon les autorités ukrainiennes, la deuxième ville du pays et capitale de la région du même nom ciblée par un assaut russe depuis deux semaines a été frappée par 15 missiles jeudi dans la matinée.

Par ailleurs, dans la région de Zaporijjia, un civil âgé de 74 ans a été tué par une frappe d'artillerie alors qu'il travaillait dans la cour de sa maison dans le village de Mala Tokmatchka, selon le gouverneur de ce territoire Ivan Fedorov.

Kharkiv, qui comptait près de 1,5 million d'habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, subit des bombardements persistants.

Le 10 mai, la Russie a lancé une nouvelle attaque terrestre contre sa région, occupant plusieurs villages et réalisant ses plus importants gains territoriaux depuis la fin 2022 alors que l'Ukraine est affaiblie par un manque de troupes et des retards importants des livraisons d'aide militaire occidentale.