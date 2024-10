Au moins trois morts dans des attaques aux drones russes sur la ville de Soumy

"Dans la matinée, l'ennemi a frappé un immeuble résidentiel de plusieurs étages et des infrastructures critiques", a annoncé l'administration militaire de la région sur Telegram. Au total, 25 drones de combat russes ont été abattus.

Cela fait plus de deux ans et demi que l'Ukraine se défend contre l'invasion russe. Depuis l'avancée ukrainienne dans le territoire russe voisin de Koursk en août, la région de Soumy est de plus en plus visée par des attaques aériennes.