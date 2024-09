Au QG du FPÖ autrichien, on trinque à un succès au-delà de toute espérance

ROLAND SCHLAGER

Drôle de victoire: dans les rangs de l'extrême droite autrichienne, on se félicite du résultat historique enregistré dimanche, mais on sent bien que transformer l'essai et bâtir une majorité ne sera pas facile.

"Je suis un grimpeur, mais le sac que je dois monter jusqu'au sommet sera lourd à porter", a déclaré Herbert Kickl, le sportif chef du parti FPÖ, en arrivant sous les hourras dans un restaurant du centre de Vienne, transformé en quartier général.