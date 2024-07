Au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement travailliste de Keir Starmer s'installe au pouvoir

Vendredi, cet ancien avocat de 61 ans, spécialisé dans la défense des droits humains, a été officiellement chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement, entérinant le tournant politique survenu après que les électeurs ont chassé les conservateurs restés 14 années à la tête du pays.

Le parti travailliste s'installe samedi au pouvoir au Royaume-Uni, après sa victoire aux élections législatives de jeudi et la nomination du gouvernement du nouveau Premier ministre Keir Starmer.

Le Labour a remporté 412 des 650 sièges de la Chambre des Communes (un résultat manque encore), un score proche de celui historique de Tony Blair en 1997, et dispose désormais d'une très large majorité pour gouverner et "rétablir" et "unifier" le Royaume-Uni, comme l'a promis Keir Starmer en entrant au 10, Downing Street.

Pendant la campagne, le désormais Premier ministre, entré en politique il y a seulement neuf ans, a promis le retour de la "stabilité" et du "sérieux", avec une gestion des dépenses publiques très rigoureuse.

Et afficher ses priorités : relancer la croissance, réparer les services publics, réduire l'immigration et rapprocher le Royaume-Uni de l'Union européenne - sans revenir sur le Brexit.