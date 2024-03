Aucune trace de PCB en aval de la zone polluée, selon les premiers résultats d'analyses

"Les premiers résultats d'analyses d'eau sur la Mellier, la Rulles et la Semois pour les PCB n'indiquent à ce stade aucune pollution", souligne le SPW. Des analyses sur la flore et les poissons présents dans la rivière sont quant à elles toujours en cours. Au vu des premiers résultats obtenus concernant la qualité de l'eau, ces résultats devraient également être bons, estime le SPW.

Au niveau du site même d'Infrabel et des alentours, y compris la zone boisée en bordure de la Mellier, les investigations en cours démontrent une pollution du sol en hydrocarbures, mais pas en PCB.

"Compte tenu de ces premières observations, et dans l'attente des résultats encore à venir, il est raisonnable de penser que la pollution a bien été circonscrite au niveau du site pollué et dans la zone boisée en bordure de la Mellier", conclut le SPW. "On pourrait dans un avenir raisonnablement proche lever les interdictions sur la pratique de la pêche et du kayak qui ont été initialement prises en vertu du principe de précaution."