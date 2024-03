Augmentation du nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles en Europe

Le nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles (IST) a augmenté en Europe en 2022. Le nombre de cas de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia a connu une "augmentation inquiétante", ressort-il du rapport annuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté de 48% en 2022 (70.881 cas) par rapport à l'année précédente. Pour la syphilis, l'augmentation est de 34% (35.391) et pour la chlamydia de 16% (216.508). Les cas de lymphogranulome vénérien (LGV) -une forme de chlamydia, et de syphilis congénitale, causée par la transmission de la mère au fœtus- ont également augmenté de manière significative.

Les maladies sexuellement transmissibles telles que la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis se traitent bien. Si ce n'est pas le cas, elles peuvent néanmoins entraîner de graves complications. Il s'agit notamment de maladies inflammatoires pelviennes ou de douleurs chroniques. En outre, la chlamydia et la gonorrhée peuvent entraîner la stérilité, tandis que la syphilis peut causer des problèmes neurologiques et cardiovasculaires. Par ailleurs, une infection à la syphilis non traitée pendant la grossesse peut entraîner des problèmes chez l'enfant.