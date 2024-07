Australie: un couple inculpé pour tentative d'espionnage pour la Russie

La police australienne a annoncé vendredi avoir inculpé un couple pour tentative d'espionnage, les soupçonnant d'avoir tenté de divulguer des informations sensibles à Moscou.

La femme de 40 ans et son mari de 62 ans, tous deux de nationalité australienne et détenteurs de passeports russes, sont inculpés pour "préparation d'un délit d'espionnage", a déclaré Reece Kershaw, plus haut responsable de la police fédérale, lors d'une conférence de presse.