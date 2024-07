Australie: un couple russo-australien inculpé pour tentative d'espionnage au bénéfice de Moscou

Une femme travaillant pour l'armée australienne et son mari, tous deux d'origine russe, ont été inculpés vendredi à Sydney par la police pour tentative d'espionnage et de transmission à Moscou de documents relatifs liés à sécurité nationale de l'Australie.

Titulaires de passeports russes, Kira Korolev, 40 ans, et son époux Igor âgé de 62 ans, vivent en Australie depuis plus de dix ans et ont obtenu la nationalité australienne, a précisé la police.