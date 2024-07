Automobile: l'équipementier ZF taille dans ses effectifs à cause de l'électrique

Cette saignée pour l'emploi se traduira par une baisse du nombre de salariés "dans une fourchette entre 11.000 et 14.000 d'ici 2028" en Allemagne, notamment dans l'activité de fabrication de composants destinés aux voitures électriques, selon un communiqué de ZF.

Le second équipementier allemand après Bosch met en cause "la forte concurrence, la pression sur les coûts et la faible demande de véhicules électriques".