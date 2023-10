Aux Pays-Bas, des coffeeshops ravis de l'arrivée du cannabis légal

Comme dans tous les coffeeshops de Bréda et de Tilbourg distante de 25 km à l'est, le magasin de Rick Brand, 61 ans, sera autorisé à la mi-décembre à vendre des variétés de cette drogue dite douce dont la production sera contrôlée par l'Etat.

Contrairement à l'idée abondamment véhiculée à l'étranger, la vente de cannabis aux Pays-Bas n'est pas légale: depuis les années 1970, elle est seulement "tolérée", et depuis 1996 jusqu'à un certain seuil - chaque coffeeshop ne pouvant ni en détenir une réserve de plus de 500 grammes, ni en vendre plus de cinq grammes par jour à un même client -, sa production et sa fourniture restant, elles, interdites.

"Celui-là est super aromatique, il sent très bon", assure Rick Brand, pointant du doigt l'une des nombreuses variétés de cannabis cataloguées sur un site aux Etats-Unis, où la commande et la vente de cannabis est légale dans plusieurs Etats.

Le commerçant est en contact avec une société, à une trentaine de kilomètres de Bréda et sélectionnée par les autorités, qui se prépare depuis plusieurs années à la légalisation de la culture du cannabis.