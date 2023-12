Avec Meloni à Rome, Sunak se dit prêt à "rompre le consensus"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré samedi à Rome que son homologue italienne Giorgia Meloni et lui-même étaient prêts à "rompre avec le consensus" pour lutter contre l'immigration clandestine.

Les deux dirigeants ont promis de s'attaquer au problème posé par le grand nombre d'arrivées sur les rivages de leurs pays, et ont signé en octobre une lettre conjointe appelant les dirigeants de l'Union européenne à prendre des mesures plus strictes contre l'immigration illégale.

M. Sunak a appelé à accroître les efforts pour lutter contre les passeurs mais aussi pour dissuader les candidats à l'émigration.

"Pour que cette dissuasion soit crédible, il faudra agir différemment, rompre avec le consensus. Giorgia et moi sommes prêts à le faire", a-t-il déclaré.

"Si nous ne nous attaquons pas au problème, le nombre de personnes ne fera qu'augmenter et nos pays et notre capacité à aider ceux qui en ont le plus besoin seront dépassés", a-t-il encore dit.