Avis favorable du Parlement européen pour un second mandat d'Annemie Turtelboom

Le Parlement européen a rendu un avis favorable, mercredi en plénière, pour un second mandat de six ans de la Belge Annemie Turtelboom comme membre de la Cour des comptes européenne.

Ancienne ministre fédérale (Intérieur, Justice) puis flamande (Budget, Énergie), Annemie Turtelboom avait démissionné en 2016 en raison du mécontentement suscité par une taxe destinée à compenser l'excédent de certificats verts accordés pour soutenir la production d'énergie renouvelable.

Mme Turtelboom a été nommée membre de la Cour des comptes européenne en 2018.

"Le budget de l'UE a presque doublé en raison du (plan de relance post-covid) NextGenerationEU et de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Il reste modeste par rapport aux budgets nationaux, mais nous ne devons et ne pouvons pas accepter les erreurs", avait-elle insisté lors de son audition devant les eurodéputés.