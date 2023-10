Babylon Berlin: un lifting de 14 ans pour le musée de Pergame

Sis dans l'île aux Musées, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, dans le coeur historique de la ville, le musée de Pergame abrite des trésors, comme l'Autel romain de Pergame, qui date du IIème siècle avant JC et la Porte babylonienne d'Ishtar avec la Voie des processions, construite il y a 2.600 ans.

Célèbre pour ses monuments antiques spectaculaires, le musée de Pergame à Berlin, le plus visité de la capitale allemande, fermera ses portes le 23 octobre pour une restauration en profondeur qui doit s'achever en 2037.

Ces derniers mois, l'annonce de cette rénovation en profondeur a attiré Berlinois et touristes avides de jeter un dernier regard sur les oeuvres, comme Gudrun von Wysiecki.

Ouvert en 1930, le musée attire plus d'un million de visiteurs par an quand tous les objets d'exposition sont accessibles.

Après avoir découvert entre 1878 et 1886 les ruines de l'Autel romain de Pergame (dans l'actuelle Turquie), des archéologues allemands les ont transférées à Berlin, en vertu d'un accord passé entre l'Allemagne et l'Empire Ottoman. La reconstruction de cet autel dura jusqu'en 1902.

Le musée de Pergame, dont l'architecture rappelle celle d'un temple antique, a été spécialement conçu pour exposer et mettre particulièrement en valeur cet autel et la Porte babylonienne d'Ishtar.

Cependant, le temps et le poids des collections, qui reposent sur le lit d'une rivière de l'ère glaciaire, ont mis à mal les fondations du musée qu'il va falloir renforcer. Une tâche herculéenne estimée à près de 1,5 milliard d'euros et prévue pour durer plus d'une décennie.