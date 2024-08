Bahlsen reconnaît avoir grandement profité du travail forcé sous le IIIe Reich

Le producteur allemand de biscuits et gâteaux Bahlsen, qui confectionne notamment les Leibniz et Pick Up!, a grandement profité durant la Seconde Guerre mondiale de ses liens avec le régime nazi et du travail forcé de ses victimes, a démontré le travail de recherche de deux historiens. De 1940 à 1945, l'entreprise a appuyé sa croissance sur le travail forcé de plus de 800 personnes parmi lesquelles de nombreuses femmes ukrainiennes et polonaises.