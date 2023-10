A Baïkonour, les derniers Russes s'en vont petit à petit

Depuis la fin de l'URSS en 1991, la Russie loue à l'Etat kazakh cette aire de lancement mythique et historique d'où était parti le premier homme à atteindre l'espace, Iouri Gagarine.

Ilot habité dans un désert et vestige d'un âge d'or révolu, la ville de Baïkonour, administrée par la Russie et attenante au cosmodrome loué par Moscou au Kazakhstan, se vide doucement de ses habitants russes.

Le bail actuel court jusqu'en 2050, et c'est toujours d'ici que l'agence spatiale russe Roscosmos continue d'effectuer ses vols habités, envoyant équipages russes et étrangers vers la Station spatiale internationale (ISS).

Mais dans la ville, les Russes et leurs familles sont de moins en moins nombreux.

"Des Kazakhs s'installent de plus en plus et les Russes partent", observe Artour Faleïev, 22 ans, né à Baïkonour.