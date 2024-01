Barrages filtrants d'agriculteurs belges et français au poste frontière d'Aubange

La manifestation des agriculteurs français et belges programmée vendredi à la frontière française a entraîné quelques ralentissements à hauteur du poste frontière d'Aubange, a indiqué la police fédérale.

Un convoi d'agriculteurs a pris la direction du poste frontalier d'Aubange, vendredi en fin de matinée et à l'initiative de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA), pour dénoncer les difficultés auxquelles les agriculteurs européens sont actuellement confrontés en termes de réglementations, de revenus et de concurrence. "Nous avons décidé d'embrayer sur le mouvement initié en France pour montrer que la Belgique aussi se mobilisait", a commenté Corentin Jaaques, vice-président de la FJA et trésorier de la section Sud-Luxembourg.

Côté belge, une trentaine de tracteurs et une centaine d'agriculteurs se sont donné rendez-vous sur les hauteurs d'Aubange avant de converger vers le poste frontière. Les manifestants ont d'abord bloqué la circulation quelques minutes à cet endroit avant de mettre en place des barrages filtrants sur l'autoroute A28 en direction de la France, a détaillé le représentant de la FJA. Les agriculteurs français ont fait de même de l'autre côté de la frontière en direction de la Belgique. Les manifestants ont disposé des tracteurs en chicane pour inciter les automobilistes à ralentir.