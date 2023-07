Berlin approuve à nouveau des exportations d'armes vers l'Arabie saoudite

Les licences concernaient exclusivement des projets conjoints avec des partenaires de l'UE et de l'Otan, a précisé le ministère.

Le précédent gouvernement, dirigé par les conservateurs de l'ancienne chancelière Angela Merkel, avait largement interrompu les exportations d'armes vers l'État du Golfe. L'Arabie saoudite fait l'objet d'un examen international approfondi en raison de son implication dans la guerre au Yémen et du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul en 2018.

La coalition au pouvoir en Allemagne avait toutefois autorisé des exceptions pour des projets conjoints avec des partenaires de l'alliance et fait usage de cette facilité à plusieurs reprises. Cette pratique est à présent poursuivie par le gouvernement actuel, plus à gauche et dirigé par le chancelier Olaf Scholz.

Au cours de sa première année au pouvoir, l'année dernière, il a approuvé la livraison d'équipements de défense d'une valeur de 44,2 millions d'euros à l'Arabie saoudite - la plus importante depuis 2018. Au cours du premier semestre 2023, les approbations ont de nouveau diminué de manière significative.