Berlin déçue du faible impact des sanctions contre la Russie

"L'expérience que nous avons faite est qu'il n'est pas possible de mettre fin à cette guerre via des décisions et des mesures rationnelles (...) car les logiques des démocraties précisément ne fonctionnent pas dans les autocraties", a ajouté la ministre.

Le livre dans lequel elle s'exprime est intitulé "Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges" (Situation d'urgence. Gouverner en temps de guerre, NDLR) et publié aux éditions C.H. Beck en Allemagne.

Ses propos sont de nature à alimenter le débat, y compris dans son propre pays, sur la pertinence des sanctions économiques et financières contre Moscou, adoptées par les pays occidentaux depuis le début de la guerre. L'objectif est de réduire la capacité de la Russie à mener le conflit, mais pour l'instant, le succès est mitigé.