Berlin, Londres et l'Onu dénoncent la condamnation de l'opposant russe Kara-Mourza

Les gouvernements allemand, britannique ainsi que l'Onu ont dénoncé lundi la condamnation de l'opposant russe, Vladimir Kara-Mourza, à 25 ans de prison dans une colonie pénitentiaire à régime sévère, ce qui implique des conditions d'incarcération plus strictes. Ils ont aussi réclamé sa libération dans les plus brefs délais.

"Ce jugement, comme beaucoup d'autres, vise à dissuader, à exclure et à empêcher toute voix critique" en Russie, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Andrea Sasse. "Le procès de Vladimir Kara-Mourza montre comment la justice russe est instrumentalisée contre lui et nombre de ses compatriotes, et à quel point la répression en Russie atteint des proportions choquantes", a conclu Andrea Sasse.

Le bureau des Affaires étrangères britannique a précisé avoir convoqué dès lundi l'ambassadeur russe, Andreï Kéline, pour lui signifier considérer la condamnation de l'opposant, qui détient la nationalité britannique, comme "contraire aux obligations internationales de la Russie sur les droits humains".