Berlin présente son projet de mémorial aux victimes polonaises du nazisme

Cette présentation survient dans un contexte de récentes tensions germano-polonaises: à un mois et demi des législatives, les populistes nationalistes (PiS) au pouvoir à Varsovie jouent de plus en plus ouvertement la carte anti-allemande et anti-UE, dans l'espoir de mobiliser leur électorat le plus fidèle.

Baptisé "Maison germano-polonaise. Commémorer - Rencontrer - Comprendre", ce lieu de mémoire, dont l'architecture doit encore être définie, viendrait s'ajouter à trois autres monuments érigés au coeur de la capitale de l'Allemagne réunifiée: le Mémorial aux juifs assassinés d'Europe (2005), celui dédié aux homosexuels (2008) et celui consacré aux Roms et aux Sintis (2012).