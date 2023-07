Berlusconi lègue 100 millions d'euros à sa compagne trentenaire

Le magnat des médias et ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi, décédé le 12 juin à 86 ans, a légué 100 millions d'euros à sa dernière compagne Marta Fascina, âgée de 33 ans, selon son testament rendu public jeudi.

Marta Fascina, que Berlusconi appelait "ma femme" même s'ils n'étaient pas mariés, est aussi députée du parti Forza Italia fondé par le milliardaire. Elle bénéficie d'un legs important mais somme toute modeste comparé au patrimoine de Silvio Berlusconi, estimé par Forbes à 6,4 milliards d'euros et dont l'essentiel ira à ses cinq enfants issus de deux mariages, auxquels le testament a été lu mercredi et dont le contenu a été rendu public par l'agence italienne Ansa.

Nés du premier mariage du magnat des médias avec Carla Dall'Oglio, Marina et Pier Silvio Berlusconi auront ensemble une part de 53% de la holding familiale Fininvest, a indiqué à l'AFP une source financière après l'ouverture de son testament. Les trois autres enfants, Luigi, Eleonora et Barbara, issus du second mariage avec l'ex-actrice Veronica Lario, contrôleront ensemble les 47% restants.