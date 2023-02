"Besoin de vitesse": Zelensky presse les leaders mondiaux à Munich à "accélérer" leur soutien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté vendredi les dirigeants mondiaux à "accélérer" leur soutien militaire à Kiev près d'un an après l'invasion russe et à un moment où une prochaine grande offensive russe est redoutée.

"Nous avons besoin de vitesse. Vitesse pour conclure nos accords, vitesse des livraisons pour renforcer notre combat, vitesse des décisions pour limiter le potentiel russe. Il n'y a pas d'alternative à la vitesse, car c'est d'elle que dépend la vie", a fait valoir le président ukrainien lors d'une intervention en vidéo devant la Conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne qui a débuté vendredi.

Après un an de guerre, aucun signe d'apaisement n'est en vue sur le front des combats, qui s'enlisent notamment à l'est de Bakhmout, et les chances d'une résolution diplomatique du conflit sont quasi-nulles.

Depuis le début de l'offensive, le bilan s'élève à des dizaines milliers de victimes dans les deux camps, et l'Otan s'attend à une nouvelle offensive russe.

Dans ce contexte, "il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'Union européenne. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'Otan", a lancé le chef de l'Etat ukrainien. Car pour lui, "il est clair que l'Ukraine ne sera pas" la dernière étape de Vladimir Poutine, et que ce dernier va "poursuivre (son offensive, ndlr) vers d'autres Etats de l'ex-bloc soviétique", a-t-il mis en garde.

- "Détermination impressionnante" Le chancelier Olaf Scholz, présent à Munich a assuré l'Ukraine de son soutien de l'Allemagne à Kiev, à la fois financier, humanitaire et militaire, était conçu afin "de durer longtemps", soulignant que Berlin et ses alliés soutiendront les Ukrainiens "aussi longtemps que nécessaire". "Les Ukrainiens défendent leur liberté au prix de grands sacrifices et avec une détermination absolument impressionnante", a-t-il jugé. Le chancelier a appelé les pays occidentaux pouvant livrer des chars d'assaut à Kiev "à le faire vraiment", un ton inhabituellement critique de sa part. Après avoir été pressé de toutes parts pour livrer des chars Leopard 2, de fabrication allemande, le successeur d'Angela Merkel a donné fin janvier son feu vert à des livraisons de chars par l'Allemagne mais aussi d'autres pays européens. Mais les pourparlers ultérieurs avec les partenaires de l'Otan n'ont pas permis à ce stade de réunir les effectifs nécessaires à la constitution d'un bataillon complet, soit une trentaine, de chars 2A6, les plus modernes.