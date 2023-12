Biathlon: l'Allemand Benedikt Doll remporte le sprint de Lenzerheide, Fillon Maillet 8e à une minute

La course de vendredi s'est résumée à un match entre Allemands et Norvégiens, qui se sont partagés les six premières places. Philipp Nawrath (+36.8) accompagne son compatriote Doll sur le podium, alors que le Scandinave Sturla Laegreid et l'Allemand Philipp Horn ont terminé à égalité à la quatrième place (+39.1).

Les Français ont péché sur le pas de tir, à l'image de Quentin Fillon Maillet, qui a manqué ses deux premières cibles avant de blanchir les huit autres. Avec deux tours de pénalité, il a limité la casse, terminant à la 8e place, et s'élancera avec une minute de retard sur Doll samedi lors de la poursuite (12,5 km).

- "C'est placé pour demain" -