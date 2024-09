Biden fournira à Kiev des armes de longue portée sans autoriser à les tirer en Russie

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi une "augmentation" de l'aide militaire à l'Ukraine, avec une enveloppe de près de 8 milliards de dollars et de nouvelles munitions de longue portée, avant une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Aujourd'hui, j'annonce une augmentation de l'aide à la sécurité pour l'Ukraine et une série d'actions supplémentaires pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre", a déclaré M. Biden dans un communiqué, qui ne mentionne toutefois pas le feu vert espéré par Kiev pour tirer vers la Russie des missiles de longue portée fabriqués aux États-Unis.

"Nous allons utiliser cette aide de la façon la plus efficace et transparente pour atteindre notre objectif principal commun: la victoire de l'Ukraine, une paix juste et durable", a déclaré sur Telegram M. Zelensky.