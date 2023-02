Blinken à Ankara pour rencontrer le président turc Erdogan

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontre lundi à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan, après s'être rendu sur les lieux du séisme et avoir annoncé cent millions de dollars d'aide supplémentaires.

Il s'agit du premier déplacement du secrétaire d'Etat américain en Turquie depuis sa prise de fonction il y a deux ans.

Le conflit en Ukraine devrait figurer à l'ordre du jour. Antony Blinken a déclaré dimanche que la Chine envisageait de fournir "des armes" à la Russie et qu'il avait fait part, la veille, à son homologue chinois Wang Yi, des inquiétudes de Washington à ce sujet.

Dans ce contexte de tension croissante, les Etats-Unis reconnaissent à leur allié turc un rôle constructif: depuis le début du conflit le 24 février 2022, Ankara - qui maintient de bonnes relations avec Kiev et Moscou - a offert sa médiation pour y mettre fin.

En priorité, le blocage turc de l'adhésion à l'Alliance de la Suède et la Finlande, dont les candidatures sont en suspens depuis mai.

Les Etats-Unis et la Turquie, alliés au sein de l'Otan, entretiennent des relations parfois tendues, et leurs différends devraient être abordés lors de la rencontre.

Jeudi, le chef de l'organisation Jens Stoltenberg avait même considéré, lors d'une visite à Ankara, qu'il était "temps maintenant" d'y intégrer ces deux pays d'Europe du Nord.

Parmi les autres dossiers géopolitiques, la vente potentielle d'avions de chasse F-16 promis par le président Joe Biden à la Turquie. Cette vente est bloquée par le Congrès à Washington en raison des inquiétudes suscitées par le bilan de la Turquie en matière de droits de l'homme et des menaces pesant sur la Grèce.

Autre point de discorde, la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) que la Turquie considère comme "terroriste" et qui a été l'une des principales forces combattant le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avec l'appui aérien de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

- Arrêt des recherches -

La visite d'Antony Blinken s'inscrit aussi dans le contexte du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février.

Quatorze jours après ce séisme d'une magnitude de 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, les dégâts restent considérables et le bilan très élevé: plus de 44.000 personnes au total y ont perdu la vie, selon les dernières données.