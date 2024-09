Blinken apporte son soutien au candidat de l'opposition vénézuélienne qui a fui en Espagne

"Les Etats-Unis condamnent fermement la décision de (Nicolas) Maduro de recourir à la répression et à l'intimidation pour s'accrocher au pouvoir par la force brute plutôt que de reconnaître sa défaite dans les urnes", a déclaré M. Blinken cité dans un communiqué. "Au cours des six dernières semaines, M. Maduro a arrêté injustement près de deux mille Vénézuéliens, a eu recours à la censure et à l'intimidation pour s'accrocher au pouvoir", a-t-il dit.