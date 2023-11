Blocage à la frontière: Kiev dit ne pas avoir reçu de "demandes" des routiers polonais

"S'il existe une position officielle et raisonnée de la part de nos partenaires polonais, nous sommes ouverts à un dialogue constructif", a-t-il ajouté, disant être "en communication constante" avec les autorités polonaises et européennes "pour résoudre" cette crise et "débloquer les points de contrôle le plus rapidement possible".

Depuis lundi, plusieurs dizaines de compagnies de transport polonaises bloquent les points de frontière à Dorohusk, Hrebenne et Korczowa, dans le Sud-Est de la Pologne, dénonçant "une concurrence déloyale" de leurs rivaux ukrainiens.

Sur place, la quasi-totalité du trafic routier a été bloquée par des camions alignés par des manifestants qui imputent la chute de leurs revenus à la libéralisation des règles de transport frontalier pour l'Ukraine par l'Union européenne depuis le début de l'invasion russe de ce pays en février 2022.