BMW présente sa nouvelle stratégie dans l'électrique au salon de Munich

Elle représente "30% d'autonomie en plus, une recharge 30% plus rapide, 25% d'efficience en plus", a assuré un des dirigeants du groupe, Frank Weber, dans un communiqué.

Cette nouvelle architecture, sur laquelle le groupe veut construire plus de la moitié des modèles vendus d'ici la fin de la décennie, doit surtout permettre à BMW d'augmenter ses marges et de rester compétitif dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Au mois de juillet, l'I3 de BMW était seulement la dixième voiture électrique la plus vendue en Allemagne, loin derrière les modèles de Tesla et de Volkswagen, d'après les calculs du Center of Automotive Management (CAM).