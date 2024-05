Boxe: le combat Fury-Usyk pour l'unification samedi, "un bonus" pour le Britannique

Le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk pour l'unification des ceintures mondiales dans la catégorie des poids lourds, samedi à Ryad, représente "un bonus", a estimé lundi le Britannique, qui estime "n'avoir plus rien à prouver".

"Je pourrais en rajouter facilement et dire +Oh mon Dieu, je suis fou de joie, c'est incroyable, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé+", a déclaré le boxeur sur Sky. "Mais non, ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été mon objectif".

"Mon but, c'était d'être champion du monde invaincu des poids lourds et de battre Wladimir Klitschko. Tout le reste, c'est du bonus", a-t-il assuré. "Après avoir battu Klitschko (en 2015), je ne voulais même plus boxer".

Il s'est alors arrêté pendant deux ans. "J'avais gravi mon Everest, et réalisé d'un coup les deux plus grands objectifs de ma vie, battre Klitschko et devenir champion du monde", a poursuivi le Britannique.

"Je n'avais plus rien à prouver et je me suis dit: +Si je reviens, je veux ramasser le plus d'argent possible et profiter de chaque instant+. Et c'est exactement ce que j'ai fait", a-t-il ajouté.