Boxe: Tyson Fury et Oleksandr Usyk vont s'affronter, à une date à déterminer

Un accord a été trouvé pour un combat d'unification des ceintures mondiales de boxe chez les poids-lourds entre le Britannique Tyson Fury et l'Ukrainien Oleksandr Usyk, à une date à déterminer, a annoncé vendredi le promoteur Frank Warren.

Le "plus grand événement du siècle en boxe", selon Warren, se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, entre Fury, détenteur de la ceinture WBC des lourds, et Usyk qui a difficilement conservé les titres WBA, IBF et WBO contre l'espoir britannique Daniel Dubois fin août.

Tyson Fury, surnommé le "Gypsy King", avait conservé sa ceinture de champion WBC des poids lourds en battant son compatriote Dereck Chisora par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise le 3 décembre 2022 à Londres.