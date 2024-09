A Bruxelles, l'ambition climatique face à des vents contraires

Il y a cinq ans, les Verts s'offraient une percée au Parlement européen avec plus de 70 élus dans le sillage d'une campagne marquée par les marches des jeunes pour le climat. En juin, les écolos ont perdu une vingtaine d'eurodéputés et la principale leçon du scrutin est la poussée de l'extrême droite, qui ferraille régulièrement contre l'écologie "punitive".

Chez les centristes de Renew, on défend une "ligne claire": "On ne remet pas en cause le Green Deal". "On sera vigilant sur le fait de ne pas détricoter et sur la nécessité de dégager les investissements nécessaires", promet la cheffe de groupe Valérie Hayer.

Après les grands objectifs du précédent mandat, l'heure est à leur délicate mise en œuvre sur le terrain, et aux inévitables bras de fer avec les lobbies.

"Ce qu'ils appellent (à la Commission) la mise en application, ça veut dire la pause, ou des retours en arrière", accuse déjà Manon Aubry, présidente du groupe de gauche radicale.

"Ca va être un détricotage en règle. Dans la dernière année déjà, on a au mieux limité les dégâts", estime-t-elle, avec une série de concessions accordées aux agriculteurs sur les règles environnementales en plein mouvement de colère du secteur.

Kenzo TRIBOUILLARD

De nombreux dossiers liés au climat attendent la nouvelle commission. Outre l'objectif 2040, plusieurs législations déjà votées comprennent des clauses de révision, et une nouvelle politique agricole commune doit être négociée pour 2028-2034.

L'Union européenne est par ailleurs confrontée aux pressions d'une série de pays dont les Etats-Unis et le Brésil, hostiles à la nouvelle règlementation contre la déforestation. Rio vient de dénoncer une loi "punitive" et menaçante pour ses exportations, en appelant l'UE à reporter l'entrée en vigueur du texte, prévue fin décembre.

Autre enjeu essentiel, la nouvelle Commission devra mettre concrètement en place le "devoir de vigilance" des grandes entreprises, susceptibles d'écoper d'amendes si elles ne respectent pas de nouvelles règles en matière de respect de l'environnement et des droits humains.