Bruxelles recommande l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Bosnie

La Bosnie reste très divisée après le conflit intercommuautaire qui a dévasté cette ex-République yougoslave et fait plus de 100.000 morts.

La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock avait mis en garde mardi dernier à Sarajevo contre la "rhétorique" russe en Bosnie - une allusion à peine voilée aux chefs des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, qui a récemment été décoré par Vladimir Poutine.

M. Dodik s'est félicité mardi de l'annonce de la Commission. "Pour nous (les Serbes de Bosnie), la voie européenne est importante car elle représente la réalisation d’un grand objectif national pour les Serbes – celui de vivre dans un espace économique et politique sans frontières", à savoir avec notamment la Serbie voisine, a-t-il écrit.

La semaine dernière, le haut-représentant de la communauté internationale en Bosnie, Christophe Schmidt, avait dénoncé lui le comportement "anti-européen" du chef des Serbes de Bosnie, appelant toutefois à ne pas en faire un obstacle à l'intégration.

Mme von der Leyen a assuré mardi que la Bosnie était désormais "pleinement alignée" sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE, "ce qui est crucial en ces temps troublés sur le plan géopolitique".

La Bosnie est candidate à rejoindre l'UE depuis 2016, mais les négociations se sont accélérées après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, qui a relancé l'intérêt de l'UE pour la région des Balkans où la Russie est aussi influente.

"Au cours des dernières années, nous sommes passés à la vitesse supérieure dans notre approche de cette région", a reconnu la présidente de la Commission.

Plusieurs ministres ou chefs de gouvernement européens ont multiplié récemment les déplacements à Sarajevo pour soutenir ce processus d'adhésion.

Mais plusieurs obstacles demeurent. Le pays vient d'adopter une loi contre le blanchiment exigée par Bruxelles, mais il n'y a toujours pas d'accord sur la réforme des tribunaux, ni de loi sur les conflits d'intérêts dans les institutions.

"Il y a eu plus de progrès en à peine plus d’un an qu’en plus d’une décennie", a toutefois assuré mardi Mme von der Leyen.