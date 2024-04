Calais: opération de police pour empêcher des migrants de monter dans des trains

Des policiers municipaux et nationaux ont été déployés dans les gares de Calais-Ville et des Fontinettes, une petite gare au sud de la ville, alors que la météo laisse présager de nombreuses tentatives de traversées.

Plus tôt dans la journée, le groupe inter-associatif Human Rights Observers avait dénoncé dans un communiqué la "recrudescence des violences pour empêcher les personnes exilées d'atteindre le littoral", via des opérations menées dans des gares avec des "contrôles au faciès".

Vendredi et samedi, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord a dénombré plus de 150 migrants secourus et ramenés à terre côté français. De leur côté, les autorités britanniques ont décompté sur ces deux jours 500 personnées arrivées de France par la Manche.