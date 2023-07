Canicule en Grèce: l'Acropole d'Athènes fermée vendredi aux heures les plus chaudes

L'Acropole d'Athènes, monument emblématique antique et le plus visité en Grèce, sera fermée vendredi aux heures les plus chaudes de la journée et très probablement samedi en raison de la vague de canicule qui touche le pays comme une partie de l'Europe, a annoncé la ministre grecque de la Culture.

"Pour la protection des travailleurs et (...) des visiteurs, au moins pendant les heures de +pic+ des températures de 12H00 à 17H00 (09H00 GMT à 14H00 GMT), il faut une suspension du site archéologique", a indiqué Lina Mendoni sur la chaîne de télévision publique ERT.