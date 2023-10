Cartel sur le Buscopan: l'UE inflige 13,4 millions d'euros d'amende à cinq firmes

Les firmes sanctionnées sont Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Boehringer, Linnea et Transo-Pharm. Une sixième participante au cartel, C2 PHARMA, a bénéficié de la clémence de la Commission pour avoir révélé l'entente.

L'enquête de la Commission a révélé que les six entreprises s'étaient coordonnées et entendues sur le prix de vente minimal du SNBB appliqué aux clients (c'est-à-dire aux distributeurs et aux fabricants de médicaments génériques) et s'étaient réparties les quotas, entre 2005 et 2019. En outre, les entreprises ont échangé des informations commercialement sensibles.

C'est la première fois que la Commission sanctionne une entente dans le secteur pharmaceutique et qui concerne un principe pharmaceutique actif.