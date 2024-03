Cézanne et Renoir, le choc des titans au Palazzo Reale à Milan

A première vue, tout les sépare, la géométrie rigoureuse chez l'un, la rondeur harmonieuse chez l'autre: des styles opposés qui cachent l'affinité artistique entre Cézanne et Renoir, tous deux pères fondateurs de l'impressionnisme né il y a 150 ans.

Dans les années 1860, Paul Cézanne, un solitaire plutôt ombrageux, et Auguste Renoir, très jovial, nouent une amitié mêlée d'une admiration réciproque, qui perdure dans le temps. Entre 1880 et 1890, Renoir séjourne à plusieurs reprises chez Cézanne à Aix-en-Provence, dans le sud de la France.

"Ils ont tous deux fait partie de l'aventure impressionniste, avant de s'en éloigner. Cézanne s'est tourné vers des structures géométriques extrêmement fortes, alors que Renoir a gardé sa touche vibrionnante et sensible", commente Cécile Girardeau, commissaire de l'exposition.

Collectionnés par le marchand d'art Paul Guillaume (1891-1934), 52 de leurs chefs-d'œuvre y sont exposés jusqu'au 30 juin, des premières toiles des années 1870 aux œuvres plus mûres du début du XXe siècle, ainsi que deux tableaux de Picasso, provenant du musée de l'Orangerie et du musée d'Orsay à Paris.

- Coups de pinceau audacieux -

Les paysages, natures mortes, portraits et nus comme les grandes baigneuses sont autant de genres affectionnés par Cézanne (1839-1906) et Renoir (1841-1919), avec des coups de pinceau audacieux pour l'un et une empreinte sensuelle pour l'autre.

Une comparaison rapide entre "Vase paillé, sucrier et pommes" (entre 1890 et 1894) de Cézanne et "Pêches" (1881) de Renoir en atteste.