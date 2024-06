Chaleurs intenses en Grèce: plusieurs touristes décèdent après avoir "sous-estimé leurs efforts"

Le premier était un journaliste britannique de 67 ans, disparu à Simi, au large de la côte turque, au début du mois de juin et dont le corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Il s'était éloigné d'un sentier et s'est évanoui à un endroit difficile d'accès pour l'équipe de recherche, rapportent les autorités locales.

Deux autres personnes sont décédées en Crète, un homme de 80 ans qui était allé se promener tout seul et un autre âgé de 70 ans qui s'est effondré sur la plage.