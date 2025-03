Chaos dans le trafic aérien mondial: l'aéroport londonien d'Heathrow contraint de fermer

Un incendie dans une sous-station électrique a provoqué une panne de courant massive, entraînant la fermeture de l'aéroport d'Heathrow et semant le chaos dans le trafic aérien mondial.

Heathrow, qui dessert 80 pays et accueille quotidiennement 230.000 passagers, restera fermé jusqu'à 23h59 (GMT) ce vendredi. L'opérateur de l'aéroport a averti que de "sérieuses perturbations" sont à prévoir dans les prochains jours.

L'incendie, qui a également affecté 16.000 foyers et entreprises locales, a mobilisé 70 pompiers et dix camions. Les habitants ont été appelés à fermer leurs fenêtres en raison de l'épaisse fumée, et un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi.

Perturbations majeures

Cette panne a entraîné des perturbations majeures pour les vols du monde entier. Des vols de Qantas en provenance d'Australie et de Singapour ont été détournés vers Paris, tandis que des vols de United Airlines en provenance de New York ont été redirigés vers l'Irlande. De nombreux autres vols ont été annulés ou reportés, affectant des milliers de passagers.

Heathrow, qui dessert 200 destinations, a appelé les voyageurs à ne pas se rendre à l'aéroport avant sa réouverture.