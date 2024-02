Charles III adresse ses remerciements pour le soutien reçu depuis l'annonce de son cancer

Le roi Charles III a présenté samedi ses "plus sincères remerciements" aux personnes lui ayant adressé des messages de soutien, dans son premier communiqué depuis le diagnostic de son cancer.

"Je souhaiterais exprimer mes plus sincères remerciements pour les nombreux messages de soutien et les bons vœux que j'ai reçus ces derniers jours", a écrit Charles III. "Comme le savent tous ceux touchés par un cancer, des pensées bienveillantes comme celles-ci constituent les plus grands des réconforts et des encouragements", a ajouté le souverain de 75 ans.