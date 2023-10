Charles III en route pour une visite lourde de sens au Kenya

Le déplacement de Charles, 74 ans, et son épouse Camilla, 76 ans, intervient quelques semaines avant les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance du Kenya, proclamée le 12 décembre 1963.

"Le roi et la reine sont en route pour le Kenya pour une visite de quatre jours qui mettra en valeur le meilleur de ce pays, de ses jeunes entrepreneurs de la tech et créateurs à ses magnifiques forêts et littoral", a indiqué le compte officiel de la famille royale sur X (ex-Twitter).

Après leur arrivée lundi soir, Charles et Camilla seront reçus mardi par le président William Ruto dans la capitale Nairobi. Au programme de ces deux jours, rencontre avec des entrepreneurs, des jeunes, banquet d'Etat, visite d'un nouveau musée dédié à l'histoire du Kenya et dépôt d'une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu dans les jardins d'Uhuru.

Le couple doit ensuite se rendre à Mombasa (sud), où Charles, attaché aux questions environnementales, visitera notamment une réserve naturelle et rencontrera des représentants religieux.