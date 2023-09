Charles III sur les Champs Elysées pour sa première visite d'Etat en France

Le roi Charles III a participé à une cérémonie militaire à l'Arc de Triomphe et redescendu l'avenue des Champs-Elysées mercredi, au premier jour d'une visite d'Etat, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit.

"C'est quand même un roi, la famille royale. Cela représente quelque chose, cette espèce de grandeur", relève à l'AFP Marie-Laure, professeur de français et de latin.

"C’est important pour moi que mon enfant soit témoin de cette entente. Je suis fière de voir mes deux chefs d’État ensemble", confie une mère de famille franco-anglaise, venue avec son fils de neuf ans.

Le roi et le président français ont écouté les deux hymnes, "God save the king" et "La Marseillaise", interprétés par la Garde républicaine, pendant que la Patrouille de France et les Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, ont survolé de conserve les Champs-Elysées, sous les couleurs bleue, blanc, rouge, communes aux deux pays.