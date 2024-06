Chez les soignants militaires ukrainiens, la "conviction" comme remède à l'épuisement

Quand il est devenu médecin pour l'armée ukrainienne, Vitaliï, conscient des "grandes responsabilités" qui l'attendaient, s'était promis de se préserver en évitant tout stress inutile, bien décidé à tenir sur la durée.

Après plus de deux ans de guerre, et alors que les soldats russes poussent toujours plus face aux rangs ukrainiens sur le front est, où il sert, la réalité met cette volonté à rude épreuve.