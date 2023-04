Chine: Volkswagen va investir un milliard d'euros dans un centre de véhicules électriques

Cette nouvelle structure, qui devrait ouvrir début 2024, sera dédiée à la conception de voitures pour le marché chinois et installée à Hefei (est), à 400km à l'ouest de Shanghai.

"L'entreprise investit environ un milliard d'euros dans un nouveau centre de développement, d'innovation et d'approvisionnement, de pointe, pour les véhicules électriques intelligents entièrement connectés", a indiqué le groupe. "L'objectif est d'adapter encore plus rapidement les véhicules du groupe aux souhaits des clients chinois et de réduire les délais de mise sur le marché."