Churchill, peintre et écrivain, à l'honneur à New York

Le "vieux lion" Winston Churchill, héros de la Seconde guerre mondiale et Premier ministre britannique, était aussi artiste peintre et prix Nobel de littérature: certains de ses livres, lettres, discours, meubles et toiles sont à l'honneur et en vente depuis jeudi à New York.

Ces objets personnels font partie de la collection de la famille du magnat américain des médias Steve Forbes et sont proposés jusqu'au 28 janvier à la Foire d'hiver des antiquaires et designeurs de la capitale économique et culturelle américaine.