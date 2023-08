Chypre: 86 migrants secourus en mer

Les autorités chypriotes ont annoncé avoir secouru dimanche 86 migrants qui se trouvaient à bord d'une embarcation en difficulté au large de la côte sud-est de l'île méditerranéenne.

Le Centre conjoint de coordination des secours (JRCC) a indiqué dans un communiqué que l'opération de sauvetage avait permis de ramener à terre 61 hommes, six femmes et 19 enfants, tous sains et saufs.