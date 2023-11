Chypre s'engage à enquêter sur de présumées violations des sanctions contre la Russie

Selon une enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et 67 médias partenaires, publiée mardi, Chypre "joue un rôle encore plus important par rapport à ce qui était généralement connu dans le transfert d'argent sale pour le compte du président russe Vladimir Poutine et d'autres dictateurs".

Le Consortium affirme avoir examiné des documents confidentiels couvrant la période du milieu des années 1990 jusqu'en avril 2022 et comprenant des organigrammes, des bilans financiers, des demandes d'ouverture de comptes bancaires et des courriels.