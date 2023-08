"Cible prioritaire", la Suède relève son niveau d'alerte terroriste

Depuis plusieurs semaines, responsables politiques et services de sécurité présentent le pays comme une "cible prioritaire" de potentiels attentats.

"Au cours de l'année, la menace qui pèse sur la Suède s'est progressivement aggravée", a ajouté Mme von Essen, soulignant que sa décision n'était pas liée "à un événement spécifique".

Les renseignements suédois et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson conseillent à la population de "continuer à vivre comme à leur habitude" et de faire particulièrement attention à la désinformation et aux rumeurs.