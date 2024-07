Cinq choses à savoir sur Chypre

- Reprise du tourisme

Les arrivées de touristes ont progressé en 2023 à 3,8 millions de personnes, retrouvant presque le niveau d'avant la pandémie de Covid-19 (près de 4 millions).

Les visiteurs peuvent désormais s'aventurer jusqu'à la ville-fantôme de Varosha (nord-est), autrefois station balnéaire réputée, qui a été vidée de ses habitants et entourée de miradors par l'armée turque en 1974.

Depuis octobre 2021, les autorités chypriotes turques permettent un accès à certaines rues de ce lieu symbolique du conflit, situé en lisière de la zone démilitarisée séparant les deux parties de l'île et contrôlée par les casques bleus de l'ONU.

Sur la côte sud, un luxueux hôtel-casino, présenté comme "le plus grand d'Europe", a ouvert ses portes à l'été 2023 à Limassol, avec l'objectif d'attirer 300.000 touristes supplémentaires par an sur l'île.

- Importante communauté russe -

Chypre abrite depuis des années une importante communauté russe, en particulier à Limassol. En outre, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, de nombreuses fintech ont quitté l'Ukraine, la Russie ou le Bélarus pour s'installer dans la ville, attirées notamment par un cadre fiscal avantageux.

Chypre est régulièrement pointée du doigt comme un refuge pour des oligarques russes pour blanchir leur argent et contourner les sanctions européennes et américaines imposées à Moscou. En novembre 2023, une enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et 67 médias partenaires a indiqué que l'île jouait "un rôle encore plus important par rapport à ce qui était généralement connu dans le transfert d'argent sale pour le compte du président russe, Vladimir Poutine, et d'autres dictateurs".

Les autorités, qui avaient affirmé sept mois plus tôt sévir contre les contournements de sanctions, se sont engagées à enquêter.

- En première ligne de l'immigration -

Affirmant être en première ligne face aux flux migratoires au sein de l'Union européenne (UE), la République de Chypre déplore que de nombreux migrants arrivent dans le sud depuis le nord via la zone démilitarisée. La sécurité y a été renforcée par le président Nikos Christodoulides, élu en 2023.

Les autorités affirment que les demandeurs d'asile représentent 5% des 915.000 habitants de la partie sud de l'île.

En 2023, selon les données de l'UE, Chypre a enregistré le plus grand nombre de primo-demandeurs d'asile par rapport à sa population parmi les 27 Etats membres (ratio de 13 pour 1.000 habitants), devant la Grèce et l'Autriche (6 chacun), comparé à une moyenne de 2 dans l'UE.