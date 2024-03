Cinq hommes jugés pour l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux

Un sixième suspect, âgé de 17 ans au moment des faits, a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour "dégradation".

La porte du porche de la mairie girondine avait été incendiée le 23 mars 2023 au soir après une journée de manifestation contre la réforme des retraites émaillée de débordements. Et ce quelques jours avant une visite prévue en France, avec un passage par Bordeaux, du roi Charles III d'Angleterre, dont le report avait été annoncé le lendemain des faits.

Selon les enquêteurs, les suspects ont été identifiés via des images de témoins et de vidéosurveillance. Ils faisaient partie d'un groupe qui, quelques heures après la fin de la manifestation officielle, entassait poubelles, palettes et barrières métalliques devant l'entrée de la mairie, avant d'y mettre le feu et de l'attiser avec d'autres objets.