Cinq squelettes découverts sous la maison de l'ancien dirigeant nazi Göring

Une équipe germano-polonaise d'historiens amateurs et d'archéologues a découvert par hasard des restes humains sous la maison qui fut celle du dirigeant nazi Hermann Göring. Il s'agit de cinq squelettes, dont celui d'un bébé, rapporte le magazine allemand Der Spiegel. Tous les cadavres étaient dépourvus de mains et de pieds.

La "Wolfsschanze", ancien quartier général nazi, est situé dans le nord-est de la Pologne, dans une zone boisée. Elle se compose de bunkers et de ruines désormais recouverts de mousse.

On pensait que les ruines de la maison de Göring avaient été fouillées de fond en comble, mais l'un des membres de l'équipe a remarqué des restes d'un vieux plancher en bois et a commencé à creuser. Le groupe a trouvé des conduites d'eau et un fragment de crâne humain à environ 10 centimètres sous terre. Ils ont prévenu la police. Les restes de cinq personnes ont ensuite été retrouvés.

Selon les expertises médico-légales, il s'agit de trois adultes, d'un adolescent et d'un bébé.

Selon M. Bartoszewski, il est probable que les corps aient été enterrés après la construction de la maison. "Ceux qui ont posé les tuyaux auraient dû, sinon, découvrir les restes humains", a-t-il déclaré. Il est même possible que Göring ait été au courant de l'existence des corps. Mais il est également possible qu'ils n'aient été enterrés qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou qu'ils aient été victimes d'un meurtre sans rapport avec les nazis.